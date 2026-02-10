Atelier Marionnettes sacrées avec George Sand Châteaumeillant

Atelier Marionnettes sacrées avec George Sand

6 place de la mairie Châteaumeillant Cher

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Début : 2026-10-24 14:00:00

fin : 2026-10-24 17:00:00

2026-10-24

#CD18 Entre croyances, légendes et imagination créez votre marionnette sacrée

Fabrication de marionnettes à graines et création collective d’une petite forme-spectacle, avec la complicité de l’association Culturissima Mélodiolanum. Public intergénérationnel à partir de 10 ans 0 .

6 place de la mairie Châteaumeillant 18370 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 61 33 04 bibliotheque@chateaumeillant.fr

#CD18 Between beliefs, legends and imagination: create your own sacred puppet

