Atelier Marionnettes sacrées avec George Sand Châteaumeillant samedi 24 octobre 2026.
6 place de la mairie Châteaumeillant Cher
Tarif : 0 – 0 – EUR
0
Gratuit
Début : 2026-10-24 14:00:00
fin : 2026-10-24 17:00:00
2026-10-24
#CD18 Entre croyances, légendes et imagination créez votre marionnette sacrée
Fabrication de marionnettes à graines et création collective d’une petite forme-spectacle, avec la complicité de l’association Culturissima Mélodiolanum. Public intergénérationnel à partir de 10 ans 0 .
6 place de la mairie Châteaumeillant 18370 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 61 33 04 bibliotheque@chateaumeillant.fr
English :
#CD18 Between beliefs, legends and imagination: create your own sacred puppet
