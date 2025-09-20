Ateliers d’écritures à la bibliothèque de Châteaumeillant Châteaumeillant

Ateliers d’écritures à la bibliothèque de Châteaumeillant

6 place de la mairie Châteaumeillant Cher

Gratuit

Début : Samedi 2025-09-20 15:00:00

fin : 2025-10-11 17:00:00

2025-09-20 2025-10-11 2025-11-08 2025-12-06 2026-01-17 2026-02-07 2026-03-28 2026-04-11 2026-06-13

Un temps pour apprivoiser la page blanche, jouer avec les mots et partager en toute bienveillance.

Envie d’écrire, de jouer avec les mots et de partager vos histoires ? La bibliothèque de Châteaumeillant accueille un atelier d’écriture animé par Suzanne Granget dans le cadre des Nids d’écritures en Berry. Aucune expérience requise venez comme vous êtes, repartez avec des pistes, des textes et l’envie de continuer. Gratuit de 15h à 1h. inscription au 06 21 12 42 73. .

6 place de la mairie Châteaumeillant 18370 Cher Centre-Val de Loire +33 6 21 12 42 73

English :

A time to tame the blank page, play with words and share with others.

German :

Eine Zeit, um die leere Seite zu zähmen, mit Worten zu spielen und sich wohlwollend auszutauschen.

Italiano :

Un momento per domare la pagina bianca, giocare con le parole e condividere con gli altri in uno spirito di gentilezza.

Espanol :

Un momento para domar la página en blanco, jugar con las palabras y compartir con los demás con espíritu de bondad.

