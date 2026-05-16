Châteaumeillant

Vendredis culturels, concenrt Tzingara

Châteaumeillant Cher

Tarif : 10 – 10 – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 20:30:00

fin : 2026-06-12

Date(s) :

2026-06-12

Concert du quintet TZINGARA (jazz manouche/tzigane)

Tzingara offre au public un voyage au coeur de l’âme des musiques slaves, de la musique Tzigane, le tout teinté de jazz. Les guitaristes, le clarinettiste et la contrebassiste revisitent le répertoire de Django Reinhardt, les standards de swing gitan, sans oublier quelques grands classiques de Thomas Dutronc, Maurice Chevalier etc. Phrasés purs et aérés, rythmes envoûtants, mélodies grisantes… Recréant une ambiance authentique chic et décontractée, les musiciens s’amusent et peuvent aussi vous surprendre avec une valse de Brahms. 10 .

Châteaumeillant 18370 Cher Centre-Val de Loire +33 6 49 63 97 64 acpt.chateaumeillant@gmail.com

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English :

TRIO A PIACERE, Laurence Roumet on piano, André Taupin on cello and Luc Caudy on clarinet;

This original trio comes together for the music, the pleasure of sounds and the joy of sharing

to share musical emotions with an enthusiastic audience.

L’événement Vendredis culturels, concenrt Tzingara Châteaumeillant a été mis à jour le 2026-05-20 par OT CHATEAUMEILLANT