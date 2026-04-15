Le MEC se met au vert, Musée Émile Chénon, Châteaumeillant
Le MEC se met au vert, Musée Émile Chénon, Châteaumeillant samedi 6 juin 2026.
Le MEC se met au vert 6 et 7 juin Musée Émile Chénon Cher
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00
A l’occasion de Rendez-vous aux jardins, le MEC ouvre gratuitement ses portes durant trois jours. Profitez de son jardin et ses collections archéologiques.
Musée Émile Chénon Rue de la Victoire, 18370 Châteaumeillant, France Châteaumeillant 18370 Cher Centre-Val de Loire 0248614924 https://musee-emile-chenon.fr https://www.facebook.com/museechenon;https://twitter.com/MuseeChenon;https://www.instagram.com/museeemilechenon/ Collection de 350 amphores italiques. Quatre bronzes exceptionnels et uniques découverts dans un puits gallo-romain dont un lion bondissant. Découvertes récentes faites sur le site de fouille. Châteaumeillant est à 1h de Bourges et Châteauroux, 1h45 de Clermont-Ferrand et à 3h de Paris Parking : Il est possible de garer sa voiture sur la place du Docteur Guyot, à 100 m du musée. Emplacement gratuit Transport en commun : – En Centre-Val de Loire : les cars Rémi desservent Châteaumeillant depuis Bourges et Saint-amand-montrond : https://www.remi-centrevaldeloire.fr/ Ligne F, Culan-La Châtre-Châteauroux, – Depuis Monluçon, la navette B12 dessert Châteaumeillant Train : Les gares les plus proches de Châteaumeillant : – Saint-Amand-Montron – Montluçon – Châteauroux
A l’occasion de Rendez-vous aux jardins, le MEC ouvre gratuitement ses portes durant trois jours. Profitez de son jardin et ses collections archéologiques.
©musée emile chénon
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