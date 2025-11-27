Rendez-vous aux jardins

Châteaumeillant Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-05 10:00:00

fin : 2026-06-07 17:00:00

Date(s) :

2026-06-05

Rendez-vous au jardin thématique la vue

Le Musée Emile Chénon fêtera son jardin durant 3 jours. Au programme entrée et animations gratuites, ateliers cyanotype, photo, chasse aux trésors…

Plus d’informations sont à venir. Pour ne rien manquer, suivez-nous sur notre site ou sur nos réseaux (facebook, instagram) .

Châteaumeillant 18370 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 61 49 24 musee@chateaumeillant.fr

English :

Rendezvous at the 5 senses themed garden

