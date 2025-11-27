Journées Européennes de l’Archéologie Châteaumeillant
Journées Européennes de l’Archéologie Châteaumeillant samedi 13 juin 2026.
Journées Européennes de l’Archéologie
Châteaumeillant Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-06-13 10:00:00
fin : 2026-06-14 17:00:00
Date(s) :
2026-06-13
Journées Européennes de l’Archéologie au Musée Emile Chenon
Dans le cadre des Journées Européennes de l’Archéologie. l’entrée du musée est gratuite durant out le week-end et un repas antique sera proposé.
Plus d’informations sont à venir. Pour ne rien manquer, suivez-nous sur notre site ou sur nos réseaux (facebook, instagram) .
Châteaumeillant 18370 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 61 49 24 musee@chateaumeillant.fr
English :
European Archaeology Days at the Emile Chenon Museum
L’événement Journées Européennes de l’Archéologie Châteaumeillant a été mis à jour le 2025-11-27 par OT CHATEAUMEILLANT