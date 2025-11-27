Vacances de Toussaint au Musée Châteaumeillant

Vacances de Toussaint au Musée Châteaumeillant samedi 17 octobre 2026.

10 Rue de la Victoire Châteaumeillant Cher

Tarif : – – 0 EUR

Gratuit

Début : 2026-10-17 14:30:00
fin : 2026-10-31

2026-10-17

Menez l’enquête au musée.
Une nouvelle enquête débarque au musée tous les jours à 10h30 ou 14h30 | sur réservation | niveau intermédiaire | groupe de 6 max | gratuit pour l’achat de son entrée
Plus d’informations sont à venir. Pour ne rien manquer, suivez-nous sur notre site ou sur nos réseaux (facebook, instagram)   .

10 Rue de la Victoire Châteaumeillant 18370 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 61 49 24  musee@chateaumeillant.fr

April vacation workshops

