Fête de la science au Musée Emile Chenon

Châteaumeillant Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-10-05 14:00:00

fin : 2026-10-12 17:00:00

Date(s) :

2026-10-05

fête de la science

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Châteaumeillant 18370 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 61 49 24

English :

Museum in peril!

L’événement Fête de la science au Musée Emile Chenon Châteaumeillant a été mis à jour le 2025-11-27 par OT CHATEAUMEILLANT