Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Fête de la science au Musée Emile Chenon Châteaumeillant

Fête de la science au Musée Emile Chenon Châteaumeillant

Fête de la science au Musée Emile Chenon Châteaumeillant lundi 5 octobre 2026.

Ville : 18370 Châteaumeillant

Département : Cher

Début : lundi 5 octobre 2026

Fin : lundi 12 octobre 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : Gratuit

Fête de la science au Musée Emile Chenon

Châteaumeillant Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-10-05 14:00:00
fin : 2026-10-12 17:00:00

Date(s) :
2026-10-05

fête de la science
Plus d’informations sont à venir. Pour ne rien manquer, suivez-nous sur notre site ou sur nos réseaux (facebook, instagram)   .

Châteaumeillant 18370 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 61 49 24 

English :

Museum in peril!

L’événement Fête de la science au Musée Emile Chenon Châteaumeillant a été mis à jour le 2025-11-27 par OT CHATEAUMEILLANT

À voir aussi à Châteaumeillant (Cher)