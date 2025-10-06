Fête de la science au Musée Emile Chenon Châteaumeillant
Fête de la science au Musée Emile Chenon Châteaumeillant lundi 5 octobre 2026.
Fête de la science au Musée Emile Chenon
Châteaumeillant Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-10-05 14:00:00
fin : 2026-10-12 17:00:00
Date(s) :
2026-10-05
fête de la science
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Châteaumeillant 18370 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 61 49 24
English :
Museum in peril!
L’événement Fête de la science au Musée Emile Chenon Châteaumeillant a été mis à jour le 2025-11-27 par OT CHATEAUMEILLANT
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