Exposition Christine Froelicher Châteaumeillant
lundi 3 août 2026 · Châteaumeillant
Informations pratiques
Châteaumeillant
Exposition Christine Froelicher
Châteaumeillant Cher
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-08-03 14:00:00
fin : 2026-08-28 18:00:00
Date(s) :
2026-08-03
Exposition de Christine Froelicher Aquarelles, dessins et linogravures
L’Office de Tourisme Berry Grand Sud à Châteaumeillant accueille une exposition des œuvres de Christine Froelicher, artiste dont l’univers mêle avec sensibilité aquarelles, dessins et linogravures.
Venez découvrir des paysages empreints de poésie, ainsi que des créations graphiques originales
Une belle occasion de partager un moment artistique et de découvrir le travail d’une artiste passionnée dans un cadre convivial. .
Châteaumeillant 18370 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 61 39 89
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English :
Exhibition by Christine Froelicher: Watercolors, Drawings, and Linocuts
L’événement Exposition Christine Froelicher Châteaumeillant a été mis à jour le 2026-07-24 par OT CHATEAUMEILLANT
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