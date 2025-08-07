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AGENDA · Châteaumeillant

Exposition Christine Froelicher Châteaumeillant

lundi 3 août 2026 · Châteaumeillant

Exposition Christine Froelicher Châteaumeillant

Informations pratiques

Début
lundi 3 août 2026
Fin
vendredi 28 août 2026
Heure de début
14:00:00
Ville
18370 Châteaumeillant
Département
Cher
Tarif

Châteaumeillant

Exposition Christine Froelicher

Châteaumeillant Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-08-03 14:00:00
fin : 2026-08-28 18:00:00

Date(s) :
2026-08-03

Exposition de Christine Froelicher Aquarelles, dessins et linogravures
L’Office de Tourisme Berry Grand Sud à Châteaumeillant accueille une exposition des œuvres de Christine Froelicher, artiste dont l’univers mêle avec sensibilité aquarelles, dessins et linogravures.
Venez découvrir des paysages empreints de poésie, ainsi que des créations graphiques originales
Une belle occasion de partager un moment artistique et de découvrir le travail d’une artiste passionnée dans un cadre convivial.   .

Châteaumeillant 18370 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 61 39 89 

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English :

Exhibition by Christine Froelicher: Watercolors, Drawings, and Linocuts

L’événement Exposition Christine Froelicher Châteaumeillant a été mis à jour le 2026-07-24 par OT CHATEAUMEILLANT

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