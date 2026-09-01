Informations pratiques

Châteaumeillant

Vendredi culturels Concert Jazz swing

Châteaumeillant Cher

Tarif : 10 – 10 – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-09-11 20:30:00

fin : 2026-09-11

Date(s) :

2026-09-11

L’association Culture Patrimoine Terroir de Châteaumeillant reçoit le groupe VAL & DU JAZZ

Une chanteuse aux capacités vocales exceptionnelles entourée de musiciens aguerris vous offrent un jazz lisible, sensible et lumineux construit sur l’écoute entre partenaires, le swing et la part d’improvisation qu’impose cette musique.

La merveilleuse Valérie réinterprète à sa façon, avec beaucoup émotion, les grandes balades du répertoire et excelle dans les standards débridés qui mettent en valeur son sens de l’improvisation et du scat .

Dominique et Michel aux sax croisent leurs voix avec celle de leur chanteuse, Alain au piano, Gérard à la contrebasse et Alain (Alan) à la batterie assurent une rythmique impeccable avec un vrai sens du groove.

Vous aimez Ella Fitzgerald, Billie Holiday, Sarah Vaughan et Nina Simone, tout autant qu’Anita O Day et Dinah Washington… 10 .

Châteaumeillant 18370 Cher Centre-Val de Loire +33 6 49 63 97 64 acpt.chateaumeillant@gmail.com

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English :

The Culture Patrimoine Terroir Association of Ch%E2teaumeillant is hosting the group VAL & DU JAZZ

L’événement Vendredi culturels Concert Jazz swing Châteaumeillant a été mis à jour le 2026-08-24 par OT CHATEAUMEILLANT