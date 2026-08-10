Visite guidée du musée Maison du Patrimoine Saint-Lary-Soulan
jeudi 13 août 2026 · Maison du Patrimoine · Saint-Lary-Soulan
Informations pratiques
Saint-Lary-Soulan
Visite guidée du musée
Maison du Patrimoine 41 Rue Vincent Mir Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 10:00:00
fin : 2026-08-13 11:00:00
Date(s) :
2026-08-13
Visite interactive, pédagogique et ludique de l’exposition permanente.
Sur inscription à la Maison du Patrimoine 05 62 40 87 86. 5€ adulte / 3€ réduit. 15 personnes max. .
Maison du Patrimoine 41 Rue Vincent Mir Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 40 87 86
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English :
Interactive, educational and fun visit to the permanent exhibition.
L’événement Visite guidée du musée Saint-Lary-Soulan a été mis à jour le 2026-08-07 par OT de St Lary|CDT65
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