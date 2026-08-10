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AGENDA · Saint-Lary-Soulan

Visite guidée du musée Maison du Patrimoine Saint-Lary-Soulan

jeudi 13 août 2026 · Maison du Patrimoine · Saint-Lary-Soulan

Informations pratiques

Début
jeudi 13 août 2026
Fin
jeudi 13 août 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Maison du Patrimoine
Adresse
41 Rue Vincent Mir
Ville
65170 Saint-Lary-Soulan
Département
Hautes-Pyrénées
Tarif

Saint-Lary-Soulan

Visite guidée du musée

Maison du Patrimoine 41 Rue Vincent Mir Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 10:00:00
fin : 2026-08-13 11:00:00

Date(s) :
2026-08-13

Visite interactive, pédagogique et ludique de l’exposition permanente.
Sur inscription à la Maison du Patrimoine 05 62 40 87 86. 5€ adulte / 3€ réduit. 15 personnes max.   .

Maison du Patrimoine 41 Rue Vincent Mir Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 40 87 86 

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English :

Interactive, educational and fun visit to the permanent exhibition.

L’événement Visite guidée du musée Saint-Lary-Soulan a été mis à jour le 2026-08-07 par OT de St Lary|CDT65

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