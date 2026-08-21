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Visite guidée du Musée végétal, Centre Culturel André Malraux, Verrières-le-Buisson

samedi 19 septembre 2026 · Centre Culturel André Malraux · Verrières-le-Buisson

Visite guidée du Musée végétal, Centre Culturel André Malraux, Verrières-le-Buisson

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Centre Culturel André Malraux
Adresse
13 rue d'Antony, 91370 Verrières-le-Buisson
Ville
91370 Verrières-le-Buisson
Département
Essonne

Visite guidée du Musée végétal 19 et 20 septembre Centre Culturel André Malraux Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Laissez-vous guider par les Amis du Musée et les bénévoles de l’Herbier à travers le Musée Végétal de Verrières-le-Buisson et explorez la richesse de son histoire et de ses collections végétales. Une visite inspirante à ne pas manquer.

Centre Culturel André Malraux 13 rue d’Antony, 91370 Verrières-le-Buisson Verrières-le-Buisson 91370 Essonne Île-de-France
Laissez-vous guider par les Amis du Musée et les bénévoles de l’Herbier à travers le Musée Végétal de Verrières-le-Buisson et explorez la richesse de son histoire et de ses collections végétales. Une…

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