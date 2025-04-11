Visite guidée du nouveau parcours, Musée de la marine, Honfleur

Visite guidée du nouveau parcours Samedi 23 mai, 21h30 Musée de la marine Calvados

Durée 30 min, 10 pers. max.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T21:30:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T21:30:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Découvrez le nouveau parcours du musée de la marine et particulièrement les vitrines sur l’esclavage

Musée de la marine 11 Quai Saint-Étienne, 14600 Honfleur, France Honfleur 14600 Honfleur Calvados Normandie 0231891412 https://www.musees-honfleur.fr/museecacher2.html [{« type »: « email », « value »: « musee-marine@ville-honfleur.fr »}] Histoire de la navigation honfleuraise (pêche à la baleine et à la morue, traite négrière, construction navale). Artisanat maritime.

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©Musées de Honfleur