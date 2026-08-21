Visite guidée du parc du Sarrat, Parc botanique du Sarrat, Dax

Informations pratiques

Visite guidée du parc du Sarrat 19 et 20 septembre Parc botanique du Sarrat Landes

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Avec plus de 450 espèces végétales, 40 espèces d’oiseaux et près de 200 espèces d’insectes, le parc du Sarrat constitue un remarquable conservatoire de la biodiversité. Son jardin offre un subtil équilibre entre l’élégance du jardin classique à la française et le charme du jardin paysager.

Le temps d’un week-end, laissez-vous séduire par la richesse de ce site d’exception, découvrez les savoir-faire de ses jardiniers et prenez la mesure de l’importance de préserver ce patrimoine naturel.

Parc botanique du Sarrat 10 Rue du Sel Gemme, 40100 Dax, France Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33699703732 http://www.dax.fr Domaine et maison du XIXe siècle où vient habiter l’architecte René Guichemerre après des études à Paris. L’architecte se construit une nouvelle maison en 1960. Il y installe son cabinet et aménage le parc de trois hectares, lui donnant une grande richesse botanique avec, notamment, une allée de palmiers.

La maison et le parc sont légués à la ville de Dax à la mort de l’architecte en 1988.

Avec plus de 450 espèces végétales, 40 oiseaux et quelques 200 insectes, le parc du Sarrat est un véritable conservatoire de biodiversité. Le jardin à proprement parler est un compromis entre le à la…

© Arnaud Bertrand