Visite guidée du parc Jean-Moulin-les-Guilands Cour Carrée – Parc Jean-Moulin-Les-Guilands Bagnolet

Informations pratiques

Situé à la fois sur les communes de Bagnolet et Montreuil, le parc départemental Jean-Moulin–Les Guilands s’étend sur 26 hectares avec des points de vue magnifiques sur la capitale. Différents milieux naturels se succèdent : espaces de pelouses entretenues régulièrement, friche arbustive, jardin potager, étang avec sa faune et sa flore en plein développement, boisement jeune très dense… En avril 2024, la Maison du Parc Jean Moulin-Les Guilands a été baptisée « Jacqueline Tamanini » – du nom de cette résistante communiste montreuilloise, revenue du camp de Ravensbrück après la Seconde Guerre mondiale.

Visite guidée par Erwan Bielle, éducateur à l’environnement

Le programme de la soirée :

12h : Buvette et jeux par l’association Au Milieu

16h : Atelier de cuisine végétale et stands artisans du programme F.A.B.

18h : Visite guidée du parc départemental Jean Moulin-les-Guilands. RDV près de l’écran.

19h30 : Buffet participatif (tendance bio, végétarien, zéro déchet) : Venez avec ce que vous pouvez, mangez ce que vous voulez ! – Restauration et buvette payantes également disponibles sur place.

20h30 : Projection du film Pompoko

Cette visite guidée est organisée dans le cadre du festival Ciné-Jardins 2026, pour faire découvrir aux Franciliens la biodiversité près de chez eux, et les inciter à renouer des liens avec les autres espèces, animales et végétales.

Le samedi 22 août 2026

de 18h00 à 19h30

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-08-22T21:00:00+02:00

fin : 2026-08-22T22:30:00+02:00

Date(s) : 2026-08-22T18:00:00+02:00_2026-08-22T19:30:00+02:00

Cour Carrée – Parc Jean-Moulin-Les-Guilands 100, rue Charles Delescluze 93170 Bagnolet

https://cine-jardins.fr/samedi-22-08/ contact@lafabriquedocumentaire.fr https://www.facebook.com/cinejardinsparis/ https://www.facebook.com/cinejardinsparis/



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