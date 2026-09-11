Visite guidée du Parlement de Navarre, Parlement de Navarre, Pau

Informations pratiques

Visite guidée du Parlement de Navarre 19 et 20 septembre Parlement de Navarre Pyrénées-Atlantiques

Gratuit. Sur réservation. Visites limitées à 20 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T09:45:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:15:00+02:00

Le Parlement de Navarre est installé en 1620 dans l’ancien palais de justice, construit en 1585 sur ordre d’Henri IV, à l’emplacement de la maison des évêques de Lescar et du cimetière Saint-Martin. Incendié en 1716, le bâtiment principal est reconstruit sur le même site à partir de 1722.

La tour qui jouxte le Parlement est un vestige de l’ancienne église Saint-Martin de Pau. Elle correspond à son clocher, conservé après la destruction de l’église en 1884, lors de la construction d’un édifice plus vaste à l’est. Partiellement démoli en 1794, reconstruit en bois en 1805, puis entièrement rebâti vers 1870, ce clocher est aujourd’hui souvent considéré comme la tour du Parlement de Navarre.

Après la construction de l’actuel palais de justice en 1856, le bâtiment connaît de nombreux usages : école primaire, musée, dépôt des archives départementales ou encore magasin d’habillement militaire.

Racheté et restauré, il accueille le Conseil général du département à partir de 1927. Depuis l’achèvement, en 2000, du nouvel hôtel du Département en contrebas du château de Pau, le Parlement de Navarre accueille notamment l’assemblée départementale et différentes réunions de travail.

Parlement de Navarre Place de la déportation 64000 Pau Pau 64000 Centre Ville Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine 0559114664 https://www.le64.fr/ https://evenium.events/r6g1cuz8 [{« type »: « link », « value »: « https://evenium.events/r6g1cuz8 »}] Le Parlement de Navarre est une ancienne cour de justice fondée en 1620 par Louis XIII, à la suite de l’annexion de la Navarre et du Béarn au royaume de France.

Installé dans l’ancien palais de justice de Pau, construit en 1585 face au château, le bâtiment accueille aujourd’hui des services du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques. Accès PMR

Le Parlement de Navarre a été implanté en 1620 dans l’ancien palais de Justice construit en 1585 sous l’ordre d’Henri IV, et sur l’emplacement de la maison des évêques de Lescar et du cimetière Le en…

©CD64