Visite guidée du passage des cinémas, Passage des cinémas, Le Havre
dimanche 20 septembre 2026 · Passage des cinémas · Le Havre
Informations pratiques
Visite guidée du passage des cinémas Dimanche 20 septembre, 15h30, 16h30 Passage des cinémas Seine-Maritime
Durée 45 min.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:15:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:15:00+02:00
Installé à l’emplacement d’un cinéma, le projet immobilier, conçu par CBA Architectes, regroupe un ensemble de logements et de commerces sous une structure qui évoque la mémoire de l’ancien site.
Proposé par le Pays d’art et d’histoire Le Havre Seine Métropole.
Passage des cinémas 99 avenue Foch, 76600 Le Havre Le Havre 76600 Les Gobelins Seine-Maritime Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://www.lehavreseine-patrimoine.fr/ »}]
Installé à l’emplacement d’un cinéma, le projet immobilier, conçu par CBA Architectes, regroupe un ensemble de logements et de commerces sous une structure qui évoque la mémoire de l’ancien site.
© PAH – Le Havre Seine Métropole
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