Visite guidée du passage des cinémas, Passage des cinémas, Le Havre

Informations pratiques

Visite guidée du passage des cinémas Dimanche 20 septembre, 15h30, 16h30 Passage des cinémas Seine-Maritime

Durée 45 min.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:15:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:15:00+02:00

Installé à l’emplacement d’un cinéma, le projet immobilier, conçu par CBA Architectes, regroupe un ensemble de logements et de commerces sous une structure qui évoque la mémoire de l’ancien site.

Proposé par le Pays d’art et d’histoire Le Havre Seine Métropole.

Passage des cinémas 99 avenue Foch, 76600 Le Havre Le Havre 76600 Les Gobelins Seine-Maritime Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://www.lehavreseine-patrimoine.fr/ »}]

Installé à l’emplacement d’un cinéma, le projet immobilier, conçu par CBA Architectes, regroupe un ensemble de logements et de commerces sous une structure qui évoque la mémoire de l’ancien site.

© PAH – Le Havre Seine Métropole