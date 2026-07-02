Visite guidée du pôle d’archives de Bayonne et du Pays basque, Pôle D’archives De Bayonne Et Du Pays Basque, Bayonne
dimanche 20 septembre 2026 · Pôle D'archives De Bayonne Et Du Pays Basque · Bayonne
Informations pratiques
Visite guidée du pôle d’archives de Bayonne et du Pays basque Dimanche 20 septembre, 11h00 Pôle D’archives De Bayonne Et Du Pays Basque Pyrénées-Atlantiques
Gratuit. Sans réservation. Accessibilité limitée en fonction de la fin des travaux en cours (PMR et parking limité).
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00
Visite du bâtiment et découverte des missions des Archives, à travers la présentation de quelques documents emblématiques conservés sur place.
Possibilité de visite en euskara.
Durée : 1h30.
Pôle D’archives De Bayonne Et Du Pays Basque 39 Av. Duvergier de Hauranne, 64100 Bayonne, France Bayonne 64100 Petit Bayonne Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine
Visite du bâtiment et découverte des missions des Archives et de quelques documents emblématiques qui y sont conservés. Possibilité de visite en Euskara. Durée : 1h30.
©CD64 – Photographie JM Decompte
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