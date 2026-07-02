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Visite guidée du pôle d’archives de Bayonne et du Pays basque, Pôle D’archives De Bayonne Et Du Pays Basque, Bayonne

dimanche 20 septembre 2026 · Pôle D'archives De Bayonne Et Du Pays Basque · Bayonne

Visite guidée du pôle d’archives de Bayonne et du Pays basque, Pôle D’archives De Bayonne Et Du Pays Basque, Bayonne

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Pôle D'archives De Bayonne Et Du Pays Basque
Adresse
39 Av. Duvergier de Hauranne, 64100 Bayonne, France
Ville
64100 Bayonne
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
Gratuit. Sans réservation. Accessibilité limitée en fonction de la fin des travaux en cours (PMR et parking limité).

Visite guidée du pôle d’archives de Bayonne et du Pays basque Dimanche 20 septembre, 11h00 Pôle D’archives De Bayonne Et Du Pays Basque Pyrénées-Atlantiques

Gratuit. Sans réservation. Accessibilité limitée en fonction de la fin des travaux en cours (PMR et parking limité).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Visite du bâtiment et découverte des missions des Archives, à travers la présentation de quelques documents emblématiques conservés sur place.
Possibilité de visite en euskara.

Durée : 1h30.

Pôle D’archives De Bayonne Et Du Pays Basque 39 Av. Duvergier de Hauranne, 64100 Bayonne, France Bayonne 64100 Petit Bayonne Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine
Visite du bâtiment et découverte des missions des Archives et de quelques documents emblématiques qui y sont conservés. Possibilité de visite en Euskara. Durée : 1h30.

©CD64 – Photographie JM Decompte

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