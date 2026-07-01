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AGENDA · Blangy-le-Château

Visite guidée du presbytère, Presbytère, Blangy-le-Château

samedi 19 septembre 2026 · Presbytère · Blangy-le-Château

Visite guidée du presbytère, Presbytère, Blangy-le-Château

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Presbytère
Adresse
12 rue de l'église, 14130 Blangy-le-Château
Ville
14130 Blangy-le-Château
Département
Calvados
Tarif
Durée 30 min, 12 pers. max.

Visite guidée du presbytère 19 et 20 septembre Presbytère Calvados

Durée 30 min, 12 pers. max.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Ouverture exceptionnelle au public du Presbytère de Blangy le Château. Le bâtiment du XVIIIme siècle, flanqué de l’Église Notre Dame surplombe le village et attend son devenir. Du cultuel au culturel, vous serez accueilli par l’association qui oeuvre pour sauver le bâtiment en péril et imaginer un projet de réhabilitation des lieux et jardins. Blangy le Château, village typique du pays d’Auge et labellisé parmi « les plus beaux villages de France » montre ici son attachement au patrimoine local et son histoire.

Presbytère 12 rue de l’église, 14130 Blangy-le-Château Blangy-le-Château 14130 Calvados Normandie [{« type »: « email », « value »: « contact.patrimoine.blangy@gmail.com »}] Parking de l’église
Ouverture exceptionnelle au public du Presbytère de Blangy le Château. Le bâtiment du XVIIIme siècle, flanqué de l’Église Notre Dame surplombe le village et attend son devenir. Du cultuel au vous par…

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