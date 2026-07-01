Visite guidée du presbytère, Presbytère, Blangy-le-Château

Informations pratiques

Visite guidée du presbytère 19 et 20 septembre Presbytère Calvados

Durée 30 min, 12 pers. max.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Ouverture exceptionnelle au public du Presbytère de Blangy le Château. Le bâtiment du XVIIIme siècle, flanqué de l’Église Notre Dame surplombe le village et attend son devenir. Du cultuel au culturel, vous serez accueilli par l’association qui oeuvre pour sauver le bâtiment en péril et imaginer un projet de réhabilitation des lieux et jardins. Blangy le Château, village typique du pays d’Auge et labellisé parmi « les plus beaux villages de France » montre ici son attachement au patrimoine local et son histoire.

Presbytère 12 rue de l’église, 14130 Blangy-le-Château Blangy-le-Château 14130 Calvados Normandie [{« type »: « email », « value »: « contact.patrimoine.blangy@gmail.com »}] Parking de l’église

Ouverture exceptionnelle au public du Presbytère de Blangy le Château. Le bâtiment du XVIIIme siècle, flanqué de l’Église Notre Dame surplombe le village et attend son devenir. Du cultuel au vous par…

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