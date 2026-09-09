Visite guidée du quartier médiéval de Parthenay, Centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine de Parthenay, Parthenay

dimanche 20 septembre 2026 · Centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine de Parthenay · Parthenay

Informations pratiques

Visite guidée du quartier médiéval de Parthenay Dimanche 20 septembre, 16h00 Centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine de Parthenay Deux-Sèvres

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Découvrez le charme de la « Petite Carcassonne de l’Ouest », puissante cité fortifiée au XIIIᵉ siècle par les Parthenay-Larchevêque et les Plantagenêts.

Accompagnés d’un guide-conférencier, parcourez la cité du château seigneurial à la porte Saint-Jacques, en passant par les ruelles anciennes et le jardin Férolle, d’inspiration médiévale.

Centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine de Parthenay 28 rue du château, 79200 Parthenay Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine 05 49 94 90 63

Découvrez le charme de la Petite Carcassonne de l’Ouest, puissante cité fortifiée au XIIIᵉ siècle par les Parthenay-Larchevêque et les Plantagenêt.

© Communauté de communes de Parthenay-Gâtine