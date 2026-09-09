UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Parthenay

Visite guidée du quartier médiéval de Parthenay, Centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine de Parthenay, Parthenay

dimanche 20 septembre 2026 · Centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine de Parthenay · Parthenay

Visite guidée du quartier médiéval de Parthenay, Centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine de Parthenay, Parthenay

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine de Parthenay
Adresse
28 rue du château, 79200 Parthenay
Ville
79200 Parthenay
Département
Deux-Sèvres
Tarif
Gratuit. Sans réservation.

Visite guidée du quartier médiéval de Parthenay Dimanche 20 septembre, 16h00 Centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine de Parthenay Deux-Sèvres

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Découvrez le charme de la « Petite Carcassonne de l’Ouest », puissante cité fortifiée au XIIIᵉ siècle par les Parthenay-Larchevêque et les Plantagenêts.
Accompagnés d’un guide-conférencier, parcourez la cité du château seigneurial à la porte Saint-Jacques, en passant par les ruelles anciennes et le jardin Férolle, d’inspiration médiévale.

Centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine de Parthenay 28 rue du château, 79200 Parthenay Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine 05 49 94 90 63
Découvrez le charme de la Petite Carcassonne de l’Ouest, puissante cité fortifiée au XIIIᵉ siècle par les Parthenay-Larchevêque et les Plantagenêt.

© Communauté de communes de Parthenay-Gâtine

À voir aussi à Parthenay (Deux-Sèvres)