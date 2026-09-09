Structure gonflable à Gâtinéo 20 ans Gatinéo Centre Aquatique GâtinéO Parthenay

Informations pratiques

Parthenay

Structure gonflable à Gâtinéo 20 ans Gatinéo

Centre Aquatique GâtinéO Boulevard Georges Clémenceau Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : 4.6 – 4.6 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-09 15:00:00

fin : 2026-09-09 17:00:00

Date(s) :

2026-09-09

A l’occasion de la semaine anniversaire de la piscine GâtinéO, venez affronter les obstacle de la structure gonflable dans le bassin sportif !

Dès 8 ans (savoir nager). .

Centre Aquatique GâtinéO Boulevard Georges Clémenceau Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 71 08 90 piscines@cc-parthenay-gatine.fr

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English : Structure gonflable à Gâtinéo 20 ans Gatinéo

L’événement Structure gonflable à Gâtinéo 20 ans Gatinéo Parthenay a été mis à jour le 2026-05-28 par CC Parthenay Gâtine