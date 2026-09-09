Structure gonflable à Gâtinéo 20 ans Gatinéo Centre Aquatique GâtinéO Parthenay
mercredi 9 septembre 2026 · Centre Aquatique GâtinéO · Parthenay
Informations pratiques
Parthenay
Structure gonflable à Gâtinéo 20 ans Gatinéo
Centre Aquatique GâtinéO Boulevard Georges Clémenceau Parthenay Deux-Sèvres
Tarif : 4.6 – 4.6 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-09 15:00:00
fin : 2026-09-09 17:00:00
Date(s) :
2026-09-09
A l’occasion de la semaine anniversaire de la piscine GâtinéO, venez affronter les obstacle de la structure gonflable dans le bassin sportif !
Dès 8 ans (savoir nager). .
Centre Aquatique GâtinéO Boulevard Georges Clémenceau Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 71 08 90 piscines@cc-parthenay-gatine.fr
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English : Structure gonflable à Gâtinéo 20 ans Gatinéo
L’événement Structure gonflable à Gâtinéo 20 ans Gatinéo Parthenay a été mis à jour le 2026-05-28 par CC Parthenay Gâtine
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