Informations pratiques

Parthenay

A l’asso ! 2026 Forum des associations

Place du Drapeau Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 10:00:00

fin : 2026-09-05 18:00:00

Date(s) :

2026-09-05

C’est l’événement de la rentrée. A l’Asso ! , organisé par la Ville de Parthenay un moment unique pour découvrir les activités associatives de Parthenay et fêter les associations par leurs activités, sportives, culturelles ou sociales et aussi célébrer l’engagement bénévole ! .

Place du Drapeau Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 64 85 10 vieasso@parthenay.fr

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English : A l’asso ! 2026 Forum des associations

L’événement A l’asso ! 2026 Forum des associations Parthenay a été mis à jour le 2026-07-26 par CC Parthenay Gâtine