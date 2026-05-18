Concert Paul Sanders Le Coupe Gorge Parthenay

Parthenay

Concert Paul Sanders

Le Coupe Gorge 2 Rue de la Vau Saint Jacques Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-04 21:00:00

fin : 2026-09-04

Date(s) :

2026-09-04

Paul Sanders Auteur compositeur interprète originaire de St Raphaël c’est 43 ans d’expériences musicales (scènes, festivals, concerts, TV, radios). Il se fait connaître en écumant les pianos bars et les discothèques de la côte d’azur à la fin des années 70’s. Avec une tessiture vocale de Baryton, son timbre de voix est à la fois chaude et sensuelle. En concert, Il interprète ses compositions et reprises à la fois soul, pop et funky. Actuellement en tournée en France et la Belgique. .

Le Coupe Gorge 2 Rue de la Vau Saint Jacques Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 28 41 78 07 rotureauch@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert Paul Sanders

L’événement Concert Paul Sanders Parthenay a été mis à jour le 2026-05-14 par CC Parthenay Gâtine