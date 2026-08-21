A vos manettes ! Parties de Switch Médiathèque Parthenay Parthenay
mercredi 2 septembre 2026 · Médiathèque Parthenay · Parthenay
Informations pratiques
Parthenay
A vos manettes ! Parties de Switch
Médiathèque Parthenay 6 Place Georges Picard Parthenay Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-02 14:00:00
fin : 2026-09-02 17:30:00
Date(s) :
2026-09-02
Switcher à la médiathèque, ça vous dit ?
Retrouvez-nous pour des parties de Switch endiablées.
Tous les mercredis de 14h à 17h30 (jusqu’au 19 décembre 2026 et hors vacances scolaires)
Tout public
Autres lieux, autres créneaux
Médiathèques de Pompaire les samedis de 10h à 12h.
Médiathèques de Secondigny les samedis de 10h à 12h. .
Médiathèque Parthenay 6 Place Georges Picard Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 94 90 42 mediatheque@cc-parthenay-gatine.fr
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English : A vos manettes ! Parties de Switch
L’événement A vos manettes ! Parties de Switch Parthenay a été mis à jour le 2026-08-21 par CC Parthenay Gâtine
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