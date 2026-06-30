Parcours de motricité Rue du Faubourg Saint-Paul Parthenay

Informations pratiques

Parthenay

Parcours de motricité

Rue du Faubourg Saint-Paul Gym-Petits Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : 3 – 3 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-27 10:00:00

fin : 2026-08-27 12:00:00

Date(s) :

2026-08-27

Venez faire bouger, ramper et sauter vos p’tits loups ! Un moment ludique pour grandir en s’amusant.

Public enfants de 6 mois à 6 ans (présence d’un adulte obligatoire)

Renseignements et inscription auprès de L’Arpentèle. .

Rue du Faubourg Saint-Paul Gym-Petits Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 95 07 43 accueil.larpentele@csc79.org

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English : Parcours de motricité

L’événement Parcours de motricité Parthenay a été mis à jour le 2026-06-26 par CC Parthenay Gâtine