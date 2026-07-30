Guinguette latino Place de la Nation Parthenay
vendredi 28 août 2026 · Place de la Nation · Parthenay
Informations pratiques
Parthenay
Guinguette latino
Place de la Nation Berges du Thouet Place de la Nation Parthenay Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 19:00:00
fin : 2026-08-28
Date(s) :
2026-08-28
On les aime ces guinguettes !
Ces moments en famille, entre amis, sous les arbres, sur la piste !
Tu as soif, t’as faim et tu veux danser, on gère !
Initiation danses gratuites;
Solo, en couple ou entre amis, en famille, tu peux t’essayer à l’une ou ces trois danses et découvrir ses vertus.
N’aies pas peur tout s’apprend ! .
Place de la Nation Berges du Thouet Place de la Nation Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine
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English : Guinguette latino
L’événement Guinguette latino Parthenay a été mis à jour le 2026-07-21 par CC Parthenay Gâtine
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