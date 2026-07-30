Guinguette latino Place de la Nation Parthenay

vendredi 28 août 2026 · Place de la Nation · Parthenay

Informations pratiques

Parthenay

Guinguette latino

Place de la Nation Berges du Thouet Place de la Nation Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28 19:00:00

fin : 2026-08-28

Date(s) :

2026-08-28

On les aime ces guinguettes !

Ces moments en famille, entre amis, sous les arbres, sur la piste !

Tu as soif, t’as faim et tu veux danser, on gère !

Initiation danses gratuites;

Solo, en couple ou entre amis, en famille, tu peux t’essayer à l’une ou ces trois danses et découvrir ses vertus.

N’aies pas peur tout s’apprend ! .

Place de la Nation Berges du Thouet Place de la Nation Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

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English : Guinguette latino

L’événement Guinguette latino Parthenay a été mis à jour le 2026-07-21 par CC Parthenay Gâtine