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Passerelle à la Cité Leclerc Cité Leclerc Parthenay Parthenay

mercredi 26 août 2026 · Cité Leclerc Parthenay · Parthenay

Passerelle à la Cité Leclerc Cité Leclerc Parthenay Parthenay

Informations pratiques

Début
mercredi 26 août 2026
Fin
mercredi 26 août 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Cité Leclerc Parthenay
Adresse
Avenue Félix Lambert
Ville
79200 Parthenay
Département
Deux-Sèvres
Tarif
Gratuit

Parthenay

Passerelle à la Cité Leclerc

Cité Leclerc Parthenay Avenue Félix Lambert Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26 14:00:00
fin : 2026-08-26 16:00:00

Date(s) :
2026-08-26

Un temps de rencontre et de partage aux pieds des immeubles autour de jeux, de lecture…

Ouvert à tous, en famille, entre amis, …
Sans inscription
Renseignements auprès de L’Arpentèle   .

Cité Leclerc Parthenay Avenue Félix Lambert Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 95 07 43  accueil.larpentele@csc79.org

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English : Passerelle à la Cité Leclerc

L’événement Passerelle à la Cité Leclerc Parthenay a été mis à jour le 2026-06-26 par CC Parthenay Gâtine

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