Vide-grenier et braderie des commerçants Parthenay
samedi 5 septembre 2026 · Parthenay
Informations pratiques
Parthenay
Vide-grenier et braderie des commerçants
Centre-ville de Parthenay Parthenay Deux-Sèvres
Tarif : 2 – 2 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 08:00:00
fin : 2026-09-05
Date(s) :
2026-09-05
Parallèlement à la Fête des associations, l’association des commerçants et artisans de Parthenay organise son vide-grenier. Il aura lieu de la rue Jean Jaurès à la place des bancs en passant par la rue Louis Aguillon. .
Centre-ville de Parthenay Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 18 28 65 84 centralparth79@gmail.com
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English : Vide-grenier et braderie des commerçants
L’événement Vide-grenier et braderie des commerçants Parthenay a été mis à jour le 2026-07-29 par CC Parthenay Gâtine
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