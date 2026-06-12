Visite guidée sensorielle Parthenay médiévale RDV au CIAP Parthenay
Visite guidée sensorielle Parthenay médiévale RDV au CIAP Parthenay mercredi 5 août 2026.
Parthenay
Visite guidée sensorielle Parthenay médiévale
RDV au CIAP 28 Rue du Château Parthenay Deux-Sèvres
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 15:00:00
fin : 2026-08-05 16:30:00
Date(s) :
2026-08-05
Réveillez vos sens ! Arpentez la cité médiévale de Parthenay en compagnie d’un guide-conférencier du Pays d’art et d’histoire de Parthenay-Gâtine les lundis et mercredis.
Visite sensorielle
Arpentez la cité médiévale de Parthenay en compagnie d’un guide. Vivez une expérience singulière au coeur du Moyen Âge, avec ses bruits, ses odeurs et ses ambiances !
Découvrez le charme de la petite Carcassonne de l’ouest, puissante cité fortifiée au XIIIe siècle par les Parthenay-Larchevêque et les Plantagenêt. Nos guides vous mèneront du château des seigneurs à la puissante porte Saint-Jacques au coeur du passé médiéval de Parthenay, au plus près des Parthenaisiens et de leur quotidien d’antan !
Sans réservation .
RDV au CIAP 28 Rue du Château Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 64 24 24
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English : Visite guidée sensorielle Parthenay médiévale
L’événement Visite guidée sensorielle Parthenay médiévale Parthenay a été mis à jour le 2026-06-06 par CC Parthenay Gâtine
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