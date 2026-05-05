C15 Tour Festival Place de la Nation Parthenay
C15 Tour Festival Place de la Nation Parthenay vendredi 7 août 2026.
Parthenay
C15 Tour Festival
Place de la Nation Berges du Thouet Parthenay Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07
fin : 2026-08-08
Date(s) :
2026-08-07
La première édition du C15 Tour Festival, le plus grand événement C15 jamais créé débarque cet été en Gâtine !
Au programme
Vendredi 7 août (16h 00h) Soirée d’ouverture, Samedi 8 août (9h 12h) Grand convoi sur les routes de la Gâtine, Samedi 8 août (12h 2h) Festival pour tous avec concerts, animations, concours, expos C15, village partenaires, buvette et des surprises.
Informations pour les participants en C15
Places limitées
Réservez un billet Emplacement C15 sur le site et rendez-vous directement à la place de la nation.
Camping Zone non accessible aux C15, prévoir une tente au cas où votre C15 ne soit pas stationnée à plat.
Pour être certain d’être aux couleurs du C15 Tour pendant ce week-end exceptionnel, précommandez dès maintenant votre merch C15 Tour, à récupérer le jour J.
Informations pour les visiteurs
Ouvert à tous
Parking dédié sur la Place du Drapeau. .
Place de la Nation Berges du Thouet Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine
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English : C15 Tour Festival
L’événement C15 Tour Festival Parthenay a été mis à jour le 2026-05-05 par CC Parthenay Gâtine
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