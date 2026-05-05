C15 Tour Festival Place de la Nation Parthenay

Parthenay

C15 Tour Festival

Place de la Nation Berges du Thouet Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-07

La première édition du C15 Tour Festival, le plus grand événement C15 jamais créé débarque cet été en Gâtine !

Au programme

Vendredi 7 août (16h 00h) Soirée d’ouverture, Samedi 8 août (9h 12h) Grand convoi sur les routes de la Gâtine, Samedi 8 août (12h 2h) Festival pour tous avec concerts, animations, concours, expos C15, village partenaires, buvette et des surprises.

Informations pour les participants en C15

Places limitées

Réservez un billet Emplacement C15 sur le site et rendez-vous directement à la place de la nation.

Camping Zone non accessible aux C15, prévoir une tente au cas où votre C15 ne soit pas stationnée à plat.

Pour être certain d’être aux couleurs du C15 Tour pendant ce week-end exceptionnel, précommandez dès maintenant votre merch C15 Tour, à récupérer le jour J.

Informations pour les visiteurs

Ouvert à tous

Parking dédié sur la Place du Drapeau. .

Place de la Nation Berges du Thouet Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : C15 Tour Festival

L’événement C15 Tour Festival Parthenay a été mis à jour le 2026-05-05 par CC Parthenay Gâtine