Retour vers le passé, les collections archéologiques Musée d’Art et d’Histoire Georges Turpin Parthenay

Parthenay

Retour vers le passé, les collections archéologiques

Musée d’Art et d’Histoire Georges Turpin 1 Rue de la Vau Saint-Jacques Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 15:00:00

fin : 2026-08-06 16:00:00

Date(s) :

2026-08-06

Explorez les artefacts archéologiques, du pré-gaulois au Moyen Âge, et découvrez l’histoire qu’ils racontent sur la ville de Parthenay. .

Musée d’Art et d’Histoire Georges Turpin 1 Rue de la Vau Saint-Jacques Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 94 90 27 musee@parthenay.fr

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English : Retour vers le passé, les collections archéologiques

L’événement Retour vers le passé, les collections archéologiques Parthenay a été mis à jour le 2026-04-18 par CC Parthenay Gâtine