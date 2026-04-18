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Retour vers le passé, les collections archéologiques Musée d’Art et d’Histoire Georges Turpin Parthenay

Retour vers le passé, les collections archéologiques Musée d’Art et d’Histoire Georges Turpin Parthenay

Retour vers le passé, les collections archéologiques Musée d’Art et d’Histoire Georges Turpin Parthenay jeudi 6 août 2026.

Lieu : Musée d'Art et d'Histoire Georges Turpin

Adresse : 1 Rue de la Vau Saint-Jacques

Ville : 79200 Parthenay

Département : Deux-Sèvres

Début : jeudi 6 août 2026

Fin : jeudi 6 août 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif : Gratuit

Parthenay

Retour vers le passé, les collections archéologiques

Musée d’Art et d’Histoire Georges Turpin 1 Rue de la Vau Saint-Jacques Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 15:00:00
fin : 2026-08-06 16:00:00

Date(s) :
2026-08-06

Explorez les artefacts archéologiques, du pré-gaulois au Moyen Âge, et découvrez l’histoire qu’ils racontent sur la ville de Parthenay.   .

Musée d’Art et d’Histoire Georges Turpin 1 Rue de la Vau Saint-Jacques Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 94 90 27  musee@parthenay.fr

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English : Retour vers le passé, les collections archéologiques

L’événement Retour vers le passé, les collections archéologiques Parthenay a été mis à jour le 2026-04-18 par CC Parthenay Gâtine

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