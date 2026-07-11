Atelier d’initiation à la sculpture sur pierre Maison du Patrimoine CIAP Parthenay
jeudi 6 août 2026 · Maison du Patrimoine CIAP · Parthenay
Informations pratiques
Parthenay
Atelier d’initiation à la sculpture sur pierre
Maison du Patrimoine CIAP 28 Rue du Château Parthenay Deux-Sèvres
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 16:00:00
fin : 2026-08-06 18:00:00
Date(s) :
2026-08-06
Enfants et adultes, venez expérimenter la sculpture sur pierre le temps d’un atelier avec les sculpteurs professionnels Tony Minaud et Sandrine Langevin ! Vous découvrirez les outils et techniques de la sculpture, et sculpterez un petit bloc d’un motif de votre choix parmi différents modèles proposés.
Ces ateliers sont organisés en lien avec l’exposition « La sculpture, décor d’architecture », présentée au CIAP à Parthenay.
Durée 2h. Jeudi 6 août 10h-12h ou 14h-16h ou 16h-18h.
Public enfant (à partir de 8 ans) et adulte.
Places limités à 10 participants.
Réservation obligatoire au 05 49 94 90 63.
Il est recommandé de prévoir des vêtements qui ne craignent pas. .
Maison du Patrimoine CIAP 28 Rue du Château Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 94 90 63
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English : Atelier d’initiation à la sculpture sur pierre
L’événement Atelier d’initiation à la sculpture sur pierre Parthenay a été mis à jour le 2026-06-30 par CC Parthenay Gâtine
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