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A vos manettes ! Parties de Switch Médiathèque Parthenay Parthenay

mercredi 9 septembre 2026 · Médiathèque Parthenay · Parthenay

A vos manettes ! Parties de Switch Médiathèque Parthenay Parthenay

Informations pratiques

Début
mercredi 9 septembre 2026
Fin
mercredi 9 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Médiathèque Parthenay
Adresse
6 Place Georges Picard
Ville
79200 Parthenay
Département
Deux-Sèvres
Tarif
Gratuit

Parthenay

A vos manettes ! Parties de Switch

Médiathèque Parthenay 6 Place Georges Picard Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-09 14:00:00
fin : 2026-09-09 17:30:00

Date(s) :
2026-09-09

Switcher à la médiathèque, ça vous dit ?
Retrouvez-nous pour des parties de Switch endiablées.

Tous les mercredis de 14h à 17h30 (jusqu’au 19 décembre 2026 et hors vacances scolaires)

Tout public

Autres lieux, autres créneaux
Médiathèques de Pompaire les samedis de 10h à 12h.
Médiathèques de Secondigny les samedis de 10h à 12h.   .

Médiathèque Parthenay 6 Place Georges Picard Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 94 90 42  mediatheque@cc-parthenay-gatine.fr

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English : A vos manettes ! Parties de Switch

L’événement A vos manettes ! Parties de Switch Parthenay a été mis à jour le 2026-08-21 par CC Parthenay Gâtine

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