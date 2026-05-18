Concert -La Gitane Le Coupe Gorge Parthenay

Parthenay

Concert -La Gitane

Le Coupe Gorge 2 Rue de la Vau Saint Jacques Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 21:00:00

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-29

La Gitane (Tzigane, Flamenco) Arc en ciel musical invitant au voyage. Un vent de liberté ! La Gitane est un groupe de chant de de musique du monde au carrefour des influences hispaniques, roms et arabo andalouses. Un univers où se mêlent leurs compositions et chants traditionnels en espagnol, tzigane, français ou en hébreu. Sur scène, La Gitane propose un répertoire rythmé et coloré qui met aussi en valeur l’essence des mots et de la mélodie. .

Le Coupe Gorge 2 Rue de la Vau Saint Jacques Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 28 41 78 07 rotureauch@gmail.com

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English : Concert -La Gitane

L’événement Concert -La Gitane Parthenay a été mis à jour le 2026-05-14 par CC Parthenay Gâtine