Visite guidée du restaurant scolaire, Ville de Florensac, Florensac

Informations pratiques

Visite guidée du restaurant scolaire Samedi 19 septembre, 08h30 Ville de Florensac Hérault

Gratui. Sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T08:30:00+02:00 – 2026-09-19T09:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T08:30:00+02:00 – 2026-09-19T09:30:00+02:00

L’envers du décor du restaurant scolaire

Pour cette édition 2026, la municipalité de Florensac vous propose un parcours inédit, citoyen et historique . Venez découvrir l’envers du décor de nos structures locales, replonger dans l’histoire de notre village et partager un moment convivial.

Le programme de votre matinée :

Le rdv est donné à 8h30 devant la Mairie – un café d’accueil vous sera proposé .

La visite commentée du restaurant scolaire pourra commencer dès 9h .Vous plongerez ainsi dans les coulisses du « bien manger » local de nos jeunes écoliers.

Ville de Florensac 22 avenue Jean Jaurès 34510 Florensac Florensac 34510 Hérault Occitanie 04 67 39 89 62 https://www.ville-florensac.fr/ https://www.facebook.com/profile.php?id=100064383144161&sk=about [{« type »: « phone », « value »: « 04 67 39 89 62 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheque@ville-florensac.fr »}] La médiathèque communale de Florensac a pour mission de contribuer aux loisirs et à l’information de ses utilisateurs, quelle que soit leur génération. Elle propose diverses activités liées au livre, au multimédia et à la culture en général.

Que ce soit pour la consultation de documents en accès libre, le prêt d’ouvrages à domicile, l’utilisation des postes informatiques ou les animations réalisées en partenariat, une équipe d’employés est à la disposition des usagers pour les guider et les conseiller dans leurs choix et leurs activités.

Le stade René Franques

Il abrite quatre vestiaires, des sanitaires spacieux et différents espaces conformes aux standards actuels et aux réglementations de la Fédération française de football. Les visiteurs pourront apprécier la tribune abritée et également le club house, l’ entrée du stade, vestiaires, sanitaires, salle d’accueil, salle de massages, salle de détente, tout est clair, lumineux, fonctionnel, et vraiment adapté. parkings

L’envers du décor du restaurant scolaire

©mairie de florensac