Visite guidée du stade René Franques, Ville de Florensac, Florensac

Informations pratiques

Visite guidée du stade René Franques Samedi 19 septembre, 10h00 Ville de Florensac Hérault

Gratuit. Sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:45:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:45:00+02:00

L’esprit sportif au Stade René Franques

Pour cette édition 2026, la municipalité de Florensac vous propose un parcours inédit, citoyen et historique . Venez découvrir l’envers du décor de nos structures municipales, replonger dans l’histoire de notre village et partager un moment convivial.

Le programme de votre matinée :

après la visite du restaurant scolaire,le parcours se poursuit vers le stade de football communal René Franques. Découvrez l’organisation, les équipements et le fonctionnement de ce lieu de rassemblement incontournable de la vie associative et sportive florensacoise.

Ville de Florensac 22 avenue Jean Jaurès 34510 Florensac Florensac 34510 Hérault Occitanie 04 67 39 89 62 https://www.ville-florensac.fr/ https://www.facebook.com/profile.php?id=100064383144161&sk=about [{« type »: « phone », « value »: « 04 67 39 89 62 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheque@ville-florensac.fr »}] La médiathèque communale de Florensac a pour mission de contribuer aux loisirs et à l’information de ses utilisateurs, quelle que soit leur génération. Elle propose diverses activités liées au livre, au multimédia et à la culture en général.

Que ce soit pour la consultation de documents en accès libre, le prêt d’ouvrages à domicile, l’utilisation des postes informatiques ou les animations réalisées en partenariat, une équipe d’employés est à la disposition des usagers pour les guider et les conseiller dans leurs choix et leurs activités.

Le stade René Franques

Il abrite quatre vestiaires, des sanitaires spacieux et différents espaces conformes aux standards actuels et aux réglementations de la Fédération française de football. Les visiteurs pourront apprécier la tribune abritée et également le club house, l’ entrée du stade, vestiaires, sanitaires, salle d’accueil, salle de massages, salle de détente, tout est clair, lumineux, fonctionnel, et vraiment adapté. parkings

L’esprit sportif au Stade René Franques

©mairie de Florensac