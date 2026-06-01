Visite guidée du site archéologique Musée des tumulus de Bougon Bougon samedi 13 juin 2026.

Bougon

Visite guidée du site archéologique

Musée des tumulus de Bougon Lieu-dit la chapelle Bougon Deux-Sèvres

Tarif : – – 7 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 10:30:00

fin : 2026-06-13 12:00:00

Date(s) :

2026-06-13

La visite présente les principaux résultats des recherches menées sur le site, enrichis par les avancées scientifiques les plus récentes. Un éclairage essentiel pour mieux comprendre ces monuments remarquables et les communautés qui les ont façonnés.

Réservation conseillée. .

Musée des tumulus de Bougon Lieu-dit la chapelle Bougon 79800 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 05 12 13 musee-bougon@deux-sevres.fr

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English : Visite guidée du site archéologique

L’événement Visite guidée du site archéologique Bougon a été mis à jour le 2026-06-05 par ADT 79