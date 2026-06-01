Dans la peau d’un archéologue, Musée des tumulus de Bougon, Bougon

Dans la peau d’un archéologue 13 et 14 juin Musée des tumulus de Bougon Deux-Sèvres

4 € en supplément du billet d’entrée / personne, participation d’un adulte obligatoire, nombre de places limité à 20. Entrée plein tarif : 7 €, entrée tarif réduit : 3 €, gratuité sous conditions

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T14:00:00+02:00 – 2026-06-13T15:30:00+02:00

Fin : 2026-06-14T14:00:00+02:00 – 2026-06-14T15:30:00+02:00

Dans la peau d’un archéologue

Atelier en famille, dès 7 ans

Plongez en famille dans le quotidien passionnant des archéologues grâce à un chantier de fouilles reconstitué ! Accompagnés par un médiateur, enfants et adultes découvrent pas à pas comment les spécialistes du passé étudient les traces laissées par d’anciennes civilisations.

Musée des tumulus de Bougon La Chapelle, 79800 Bougon, France Bougon 79800 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33549051213 https://tumulus-de-bougon.fr [{« type »: « link », « value »: « https://tumulus-de-bougon.fr/agenda/les-evenements/journees-europeennes-de-larcheologie/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 0549051213 »}, {« type »: « email », « value »: « musee-bougon@deux-sevres.fr »}] L’ensemble englobe un site archéologique, un musée et un parcours. La nécropole de Bougon est composée de cinq tumulus dont les datations, du Ve millénaire, sont les plus anciennes de la façade atlantique. Ces monuments mégalithiques sont répartis sur deux hectares. Le musée évoque les grandes étapes de la Préhistoire et présente les bâtisseurs de ces monuments impressionnants. Le parcours de découverte familial agrémente le chemin qui mène au site archéologique. Labyrinthe, reconstitutions d’habitats préhistoriques (dont une maison de plus de 40 mètres de long). Autoroute A10 sortie 31 A 30 min de Niort et de Poitiers.

Dans la peau d’un archéologue

©Musée des tumulus de Bougon