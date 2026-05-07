Conférence Autour de l’ortie Musée des tumulus de Bougon Bougon

Bougon

Conférence Autour de l’ortie

Musée des tumulus de Bougon Lieu-dit la chapelle Bougon Deux-Sèvres

Tarif : – – 7 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 17:00:00

fin : 2026-06-06 18:30:00

Date(s) :

2026-06-06

La grande ortie pique si l’on n’y prend garde, certes, mais Urtica dioica sait révéler de nombreux atouts, tout en finesse, en subtilité et en raffinement. Didier Chabot partage ses explorations et ses créations à base de fibres d’ortie. .

Musée des tumulus de Bougon Lieu-dit la chapelle Bougon 79800 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 05 12 13 musee-bougon@deux-sevres.fr

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English : Conférence Autour de l’ortie

L’événement Conférence Autour de l’ortie Bougon a été mis à jour le 2026-05-07 par ADT 79