Autour de l’ortie, Musée des tumulus de Bougon, Bougon

Autour de l’ortie Samedi 6 juin, 17h00 Musée des tumulus de Bougon Deux-Sèvres

Conférence incluse dans le billet d’entrée – Entrée plein tarif : 7 € – entrée tarif réduit : 3 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T17:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T17:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Redécouvrir l’ortie : de la mauvaise herbe au trésor oublié.

L’ortie, trop souvent méprisée, possède de nombreuses vertus.

Explorez la richesse de l’usage de ses fibres : de la vannerie sauvage au tissage. Une plante humble, mais au potentiel élevé.

Musée des tumulus de Bougon La Chapelle, 79800 Bougon, France Bougon 79800 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33549051213 https://tumulus-de-bougon.fr L’ensemble englobe un site archéologique, un musée et un parcours. La nécropole de Bougon est composée de cinq tumulus dont les datations, du Ve millénaire, sont les plus anciennes de la façade atlantique. Ces monuments mégalithiques sont répartis sur deux hectares. Le musée évoque les grandes étapes de la Préhistoire et présente les bâtisseurs de ces monuments impressionnants. Le parcours de découverte familial agrémente le chemin qui mène au site archéologique. Labyrinthe, reconstitutions d’habitats préhistoriques (dont une maison de plus de 40 mètres de long). Autoroute A10 sortie 31 A 30 min de Niort et de Poitiers.

Redécouvrir l’ortie : de la mauvaise herbe au trésor oublié.

© Didier Chabot – Essentielle Vannerie