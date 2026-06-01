Visite commentée du site archéologique, Musée des tumulus de Bougon, Bougon

Visite commentée du site archéologique 13 et 14 juin Musée des tumulus de Bougon Deux-Sèvres

Visite commentée incluse dans le billet d’entrée. Entrée plein tarif : 7 €, entrée tarif réduit : 3 €. Réservation conseillée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T10:30:00+02:00 – 2026-06-13T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-14T16:30:00+02:00 – 2026-06-14T18:00:00+02:00

Visite commentée du site archéologique

Offrez‑vous un voyage dans le temps à la découverte des tumulus de Bougon.

La visite présente les principaux résultats des recherches menées sur le site, enrichis par les avancées scientifiques les plus récentes. Un éclairage essentiel pour mieux comprendre ces monuments remarquables et les communautés qui les ont façonnés.

Musée des tumulus de Bougon La Chapelle, 79800 Bougon, France Bougon 79800 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33549051213 https://tumulus-de-bougon.fr L’ensemble englobe un site archéologique, un musée et un parcours. La nécropole de Bougon est composée de cinq tumulus dont les datations, du Ve millénaire, sont les plus anciennes de la façade atlantique. Ces monuments mégalithiques sont répartis sur deux hectares. Le musée évoque les grandes étapes de la Préhistoire et présente les bâtisseurs de ces monuments impressionnants. Le parcours de découverte familial agrémente le chemin qui mène au site archéologique. Labyrinthe, reconstitutions d’habitats préhistoriques (dont une maison de plus de 40 mètres de long). Autoroute A10 sortie 31 A 30 min de Niort et de Poitiers.

Visite commentée du site archéologique

©Musée des tumulus de Bougon