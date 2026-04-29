Visite du jardin botanique et de la parcelle agricole expérimentale, Musée des tumulus de Bougon, Bougon

Visite du jardin botanique et de la parcelle agricole expérimentale 6 et 7 juin Musée des tumulus de Bougon Deux-Sèvres

Réservation conseillée, visite guidée incluse dans le billet d’entrée – entrée plein tarif : 7€ – entrée tarif réduit : 3€ – entrée gratuite le dimanche 7 juin.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T15:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T17:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Découvrez les végétaux cultivés et utilisés au Néolithique.

Au coeur du jardin botanique et de la parcelle agricole, un médiateur du musée vous emmène à la découverte des plantes sauvages et cultivées utilisées au Néolithique pour se nourrir, se soigner et tant d’autres choses.

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Découvrez les végétaux cultivés et utilisés au Néolithique.

©Musée des tumulus de Bougon