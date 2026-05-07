Visite guidée du jardin botanique Musée des tumulus de Bougon Bougon

Bougon

Visite guidée du jardin botanique

Musée des tumulus de Bougon Lieu-dit la chapelle Bougon Deux-Sèvres

Tarif : – – 7 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 14:00:00

fin : 2026-06-07 15:30:00

Date(s) :

2026-06-06

Lors d’une visite commentée, plongez dans l’histoire et découvrez comment les hommes et les femmes du Néolithique interagissaient avec leur environnement, exploitant avec ingéniosité les ressources naturelles à leur disposition. Découvrez également la parcelle agricole expérimentale cultivée dans le cadre de l’exposition temporaire L’invention du travail l’agriculture au Néolithique .

Places limitées uniquement sur réservation. .

Musée des tumulus de Bougon Lieu-dit la chapelle Bougon 79800 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 05 12 13 musee-bougon@deux-sevres.fr

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English : Visite guidée du jardin botanique

L’événement Visite guidée du jardin botanique Bougon a été mis à jour le 2026-05-07 par ADT 79