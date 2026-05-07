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Visite guidée du jardin botanique Musée des tumulus de Bougon Bougon

Visite guidée du jardin botanique Musée des tumulus de Bougon Bougon

Visite guidée du jardin botanique Musée des tumulus de Bougon Bougon samedi 6 juin 2026.

Lieu : Musée des tumulus de Bougon

Adresse : Lieu-dit la chapelle

Ville : 79800 Bougon

Département : Deux-Sèvres

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : 7 Tarif de base plein tarif

Bougon

Visite guidée du jardin botanique

Musée des tumulus de Bougon Lieu-dit la chapelle Bougon Deux-Sèvres

Tarif : – – 7 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 14:00:00
fin : 2026-06-07 15:30:00

Date(s) :
2026-06-06

Lors d’une visite commentée, plongez dans l’histoire et découvrez comment les hommes et les femmes du Néolithique interagissaient avec leur environnement, exploitant avec ingéniosité les ressources naturelles à leur disposition. Découvrez également la parcelle agricole expérimentale cultivée dans le cadre de l’exposition temporaire L’invention du travail l’agriculture au Néolithique .

Places limitées uniquement sur réservation.   .

Musée des tumulus de Bougon Lieu-dit la chapelle Bougon 79800 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 05 12 13  musee-bougon@deux-sevres.fr

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English : Visite guidée du jardin botanique

L’événement Visite guidée du jardin botanique Bougon a été mis à jour le 2026-05-07 par ADT 79

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