Visite guidée du site et de sa biodiversité, Les Nouvelles Coordonnées, Fontaine-l’Abbé

Informations pratiques

Visite guidée du site et de sa biodiversité Samedi 19 septembre, 10h00, 14h00 Les Nouvelles Coordonnées Eure

Durée 1h30, 20 pers. max.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Venez découvrir Les Nouvelles Coordonnées, coopérative artistique et artisanale, au coeur de la friche de Courcelles.

Partez aussi à la découverte de la biodiversité du site.

Les Nouvelles Coordonnées 1084 route de Serquigny, 27740 Fontaine-l’Abbé Fontaine-l’Abbé 27470 Eure Normandie 06 51 97 78 99 https://lesnouvellescoordonnees.fr/ https://www.facebook.com/profile.php?id=100093009890896;https://www.instagram.com/les_nouvelles_coordonnees/ [{« type »: « email », « value »: « helene@lesnouvellescoordonnees.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 51 97 78 99 »}] La friche industrielle de Courcelles a été successivement une filature, au XIXème siècle, puis une manufacture de mèches à briquets , une ébénisterie industrielles et une usine de conception et manufacture d’avions de voltiges. Depuis 10 ans, une association puis une coopérative font vivre « Les Nouvelles Coordonnées », un tiers-lieu artisanal, rural, artistique, vivant. Le lieu est en cours de réhabilitation, dans une dynamique d’architecture durable. Présence d’un parking sur site, lieu difficilement accessible aux PMR

Venez découvrir Les Nouvelles Coordonnées, coopérative artistique et artisanale, au coeur de la friche de Courcelles.

©LesNouvellesCoordonnées