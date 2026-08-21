Visite guidée du temple de Sauve, Temple, Sauve

Informations pratiques

Visite guidée du temple de Sauve 19 et 20 septembre Temple Gard

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Visite guidée du temple

Inauguré en mars 1825, le temple protestant de Sauve est représentatif de l’architecture d’autres temples, fort nombreux, qui ont été construits dans la région dans les années 1825- 1850.

D’abord il ne porte pas le nom d’un saint, ce qui correspond aussi à l’absence des statues, d’icônes ou de représentation de saints à l’intérieur. L’intérieur, de forme rectangulaire, ne possède pas chœur qui, dans la tradition catholique est réservé aux prêtres, considérés comme intermédiaires entre Dieu et le croyant.

La bible, ouverte sur l’autel, et la chaire occupent la place au centre du temple , car la lecture et la prédication de la Bible sont essentielles dans le protestantisme.

Pour résumer, comme les autres temples de la région, celui de Sauve privilégie la simplicité, la sobriété, la Bible et la prédication, ce qui traduit une foi centrée sur la Parole de Dieu et la relation directe du croyant avec Dieu.

Entrée libre et gratuite. Exposition Figures gardoises protestantes en 3 parties visible à l’Office de tourisme, mais aussi au Temple dont la thématique est le statut des protestants retrouvé à partir du 18ème siècle et leurs actions dans la société. En partenariat avec les archives départementales du Gard.

Temple Place Florian, 30610 Sauve Sauve 30610 Gard Occitanie

Visite guidée du temple

©Deborah Malaga OT Sauve