Festival Temps de Cirques • Spectacle : Préviens Les Autres • Galapiat Cirque, Espace Chapiteau, Sauve

Informations pratiques

Festival Temps de Cirques • Spectacle : Préviens Les Autres • Galapiat Cirque 9 – 11 novembre Espace Chapiteau Gard

7 à 12€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-09T19:00:00+01:00 – 2026-11-09T20:30:00+01:00

Fin : 2026-11-11T15:00:00+01:00 – 2026-11-11T16:30:00+01:00

Spectacle sous Yourte

Un spectacle super qui ne débutera pas

Dans Préviens les autres, Jonas Séradin incarne un gardien de phare égaré, drôle et fragile, qui refuse l’immobilité. Entre angoisses, humour et engagement, il appelle à réveiller les consciences et à agir ensemble. Un cirque poétique et radical où chacun·e devient acrobate en puissance.

https://laverreriedales.fr/agenda/les-festivals/festival-temps-de-cirques/previens-les-autres-6-agenda-9685/

Espace Chapiteau Route de Durfort, 30610 Sauve Sauve 30610 Gard Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie-laverrerie.mapado.com/event/779768-previens-les-autres-cirque-galapiat »}] [{« link »: « https://laverreriedales.fr/agenda/les-festivals/festival-temps-de-cirques/previens-les-autres-6-agenda-9685/ »}]

FESTIVAL coordonné par La Verrerie d’Alès • Durant près d’un mois à l’automne, vivez des spectacles de cirque contemporain ; sous chapiteau ou en salle dans le Gard, l’Hérault, l’Aude et la Lozère.