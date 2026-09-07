Informations pratiques

Visite privée du « château Russe » de Sauve 19 et 20 septembre Ruines du château Russe Gard

Visite limitée à 20 personnes. Les participants au-delà de cette jauge seront invités à rejoindre la visite suivante. Cette visite n’est pas adaptée aux jeunes enfants ni aux poussettes. Âge minimum : 8 ans. Prévoir de bonnes chaussures de marche.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Partez à la découverte de l’incroyable histoire du « château Russe », également connu sous le nom de « Couvent des Capucins ». Cette visite commentée vous conduira à travers ses salles voûtées remarquablement conservées, la cour des communs, les terrasses, le cloître, les citernes et les jardins, qui offrent un superbe panorama sur le village de Sauve.

D’une durée d’environ 1h, cette visite permet de mieux comprendre l’histoire singulière de ce site patrimonial d’exception et les différentes étapes de son évolution.

À noter : le parcours comprend de nombreux escaliers aux marches inégales ainsi que des sentiers en terrain accidenté. Prévoyez des chaussures adaptées.

Plus de contexte :

https://sauve-est-la.wixsite.com/sauve-est-la/propos1-c1a44

Ruines du château Russe 10 rue Saint-Jean, 301610 Sauve Sauve 30610 Gard Occitanie https://sauve-est-la.wixsite.com/sauve-est-la/propos1-c1a44 [{« link »: « https://sauve-est-la.wixsite.com/sauve-est-la/propos1-c1a44 »}] Ruines du « Château Russe » du 19ème siècle Bus liO vers Sauve, puis à pieds.

Visite commentée de l’incroyable histoire du « château Russe », des salles voûtées bien préservées, beaucoup plus anciennes que le XIXe siècle, de la cour des communs et de ses terrasses, de son de 1…

© Luc Edward Kenton