Exposition : « Sauve et les Protestants », Tour de Môle, Sauve

Informations pratiques

Exposition : « Sauve et les Protestants » 19 et 20 septembre Tour de Môle Gard

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Sauve et les protestants

En parcourant la ville médiévale, la Mer des Rochers et le massif du Coutach, découvrez les lieux qui témoignent de l’histoire des huguenots de Sauve depuis 1550.

Tour de Môle Place de la Tour de Môle, 30610 Sauve Sauve 30610 Gard Occitanie La tour de Môle ou des Bermond, est une tour située à Sauve et faisant l’objet d’une inscription au titre des Monuments historiques en 2004. En son sein, le seul point d’eau du village en temps de siège qui faisait aussi office de tour de guet.

Il s’agit à l’origine d’une tour seigneuriale de la maison d’Anduze. Elle est récupérée par l’abbaye en 1243.

Sauve et les protestants

© Sauve est là