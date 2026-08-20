Exposition : Figures protestantes gardoises, Office de tourisme, Sauve

Informations pratiques

Exposition : Figures protestantes gardoises 19 et 20 septembre Office de tourisme Gard

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

De la Réforme initiée par Martin Luther en 1517 à la Révolution française, cette exposition retrace l’histoire des protestants confrontés aux guerres de Religion, aux persécutions et à la conquête de la liberté de conscience. À travers des archives exceptionnelles, elle met en lumière le destin de femmes et d’hommes qui ont défié l’ordre établi, tout en montrant comment la Réforme a profondément transformé les croyances, la société et les idées dans un monde en pleine mutation.

L’exposition est présentée sur deux sites : à l’office de tourisme, installé dans les anciennes Cazernes, et au temple, exceptionnellement ouvert à l’occasion des Journées européennes du patrimoine.

Office de tourisme Les Cazernes, 26 rue des Boisseliers 30610 Sauve Sauve 30610 Gard Occitanie 04 66 50 54 46 https://www.sauve-tourisme.com/fr Construites en 1759 pour accueillir une garnison de dragons chargée de lutter contre les protestants, les Cazernes ne serviront finalement que quelques années avant le départ des troupes vers Saint-Hippolyte-du-Fort.

Jusqu’à la construction du temple en 1825, deux pièces du bâtiment sont consacrées à l’exercice du culte protestant.

En 1815, les « apporteurs » de fourches, cultivateurs de micocouliers organisés en coopérative depuis 1698, acquièrent le lieu.

Aujourd’hui encore, les Cazernes perpétuent un savoir-faire unique. Elles abritent l’office de tourisme communal ainsi que le conservatoire et son atelier, où l’on continue de fabriquer, d’un seul tenant, les célèbres fourches en bois de micocoulier. Parking à proximité

De la Réforme initiée par Martin Luther en 1517 à la Révolution française, cette exposition retrace l’histoire des protestants confrontés aux guerres de Religion, aux persécutions et à la conquête de…

©conseil départemental du Gard