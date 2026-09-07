Balade contée : « Sauve et les Protestants », Tour de Môle, Sauve

Informations pratiques

Balade contée : « Sauve et les Protestants » 19 et 20 septembre Tour de Môle Gard

Gratuit. Limité à 30 personnes. Dénivelé 100m. Chemins caillouteux. Port de chaussures confortables nécessaire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Parcourez la ville médiévale et la Mer des Rochers lors d’une visite commentée consacrée à l’histoire des huguenots de Sauve.

Neuf étapes vous conduiront sur des lieux témoins de leur présence et de leur histoire depuis 1550.

Tour de Môle Place de la Tour de Môle, 30610 Sauve Sauve 30610 Gard Occitanie La tour de Môle ou des Bermond, est une tour située à Sauve et faisant l’objet d’une inscription au titre des Monuments historiques en 2004. En son sein, le seul point d’eau du village en temps de siège qui faisait aussi office de tour de guet.

Il s’agit à l’origine d’une tour seigneuriale de la maison d’Anduze. Elle est récupérée par l’abbaye en 1243.

Parcourez la ville médiévale et la Mer des Rochers lors d’une visite commentée consacrée à l’histoire des huguenots de Sauve.

©sauve est là